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Подростки столицы из «группы риска» будут направлены в летние лагеря в России и Белоруссии
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Подростки столицы из «группы риска» будут направлены в летние лагеря в России и Белоруссии 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Подростки столицы из «группы риска», состоящие на учете в органах внутренних дел и комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав будут направлены в городские и загородные летние лагеря. Об этом сообщила пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
«Московские подростки, состоящие на учете в органах внутренних дел и комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, проживающие в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также входящие в «группу риска», будут направлены в городские и загородные летние лагеря. В частности, в рамках проведения детской оздоровительной кампании 2018 г. запланирован отдых детей на территории республики Крым и города Севастополя, Краснодарского края, Кавказских Минеральных вод, Московской области, Костромской и Вологодской областей, Чувашской республики и республики Белоруссия», — говорится в сообщении.
Кроме того, тем подросткам, которые по каким-либо причинам останутся на лето в столице, в рамках реализации программы «Московские каникулы» будет обеспечено участие в программе «Московская смена», походах, экскурсиях по местам боевой славы Подмосковья, в игре «Зарница», поисковых работах, спартакиадах, посещении спортивных и исторических комплексов, музеев, театров и кинотеатров города Москвы.
«На территориях административных округов города Москвы также будет обеспечено проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, созданы условия для подготовки и выполнения нормативов ГТО. Воспитанникам детских домов и интернатов, а также детям, относящимся к «группе риска» на каникулярный период будут выделены бесплатные билеты для посещения зрелищных спортивно-массовых мероприятий», — отмечает пресс-служба.
На базе образовательных организаций, подведомственных департаменту образования города, планируется организация 132 летних профильных образовательных смен. «В целях формирования у детей привычки защищать себя в любой ситуации направлением Московской смены определена программа „Универсальный код безопасности“. Все участвующие в программе учреждения оснащены системам охраны видеонаблюдения, тревожной сигнализацией и имеют паспорта безопасности», — отмечается в тексте.
Реализацию программ будут осуществлять вожатые и педагоги, прошедшие обучение в Центральной школе московских вожатых. «Причем, каждый сотрудник педагогического состава проходит обязательное медицинское обследование на предмет употребления наркотических средств, а также предоставляет справку из психоневрологического диспансера, справки о несудимости и медицинскую книжку», — добавили в департаменте.
Кроме того, в целях обеспечения временной занятости подростков и молодежи в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярный период на основании перечня вакансий в административных округах будет организована работа по трудоустройству с учетом пожеланий молодых людей.
Досуг подростков и школьников в летний период 2018 г. обсуждался на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при правительстве Москвы, которое состоялось 27 апреля 2018 г. «Особое внимание было уделено обеспечению безопасного отдыха детей», — добавили в департаменте
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