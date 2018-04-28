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Воспитанники Дворца творчества в Текстильщиках посетили музей имени Тимирязева
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Воспитанники Дворца творчества в Текстильщиках посетили музей имени Тимирязева 

Управа района Текстильщики 2 часа назад
Фото: У нас в Текстильщиках
Дети, посещающие кружок «Занимательные опыты» во Дворце творчества имени Гайдара, приняли участие в «Празднике ДНК» в Государственном биологическом музее имени Тимирязева. Об этом рассказала специалист по связям с общественностью Дворца творчества Анна Бондаренко.
— Команда «Маленькие и находчивые» узнала, как ДНК-тесты помогают эффективно подбирать лекарства или диету, жить дольше и быть здоровым, увидели в окуляре собственные клетки и выяснили, для чего ученые выделяют ДНК. Кроме того, дети посетили мастер-класс «Химические секреты подземных вод», где попробовали себя в роли гидрогеохимиков, ознакомились с полевой химической лабораторией для анализа вод, — добавила Анна Бондаренко.
Напомним, что Дворец творчества детей и молодежи имени Гайдара находится по адресу улица Шкулева, дом 2, строение 1. (мю)
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