Всемирный день охраны труда по версии «БИОТУМА». От слов к делу

В преддверии Всемирного дня охраны труда, который отмечается 28 апреля предприятие «БИОТУМ» решило внести свою лепту и просветить подрастающее поколение в вопросах безопасности труда и сохранения своего здоровья. Начать решено было с самых маленьких. Около 100 учеников младших классов школы №45 мкр. Энергетик стали участниками открытого урока на тему «Что такое охрана труда?», который состоялся 20 апреля в актовом зале школы. Руководство школы одобрило проведение такого полезного занятия тем более, что просвещение детей в вопросах безопасности и охраны труда, итак, стоит в планах воспитательной работы педагогов.

Екатерина Дмитриева , специалист по охране труда НПП «БИОТУМ»:

«На уроке в формате интересной, красочной презентации простыми словами мы рассказали детям об основных принципах охраны труда на примере нашего предприятия. С собой мы взяли инвентарь, все основные средства защиты, которые используют наши сотрудники при работе на производстве — каску, защитную одежду, очки для сварки, перчатки, самоспасатель и многое другое. Чтобы дети могли пощупать, померить, сфотографироваться. Урок получился не скучный и надеемся мы выполнили поставленную перед собой цель — сделать вклад в воспитание у детей уважительного отношения к охране труда в частности, к собственной безопасности в обычной жизни в общем».

В конце урока всем ребятам было предложено принять участие в конкурсе рисунков на тему «Безопасность труда глазами детей», итоги которого были подведены 27 апреля.

Всего в конкурсе приняло участие около 60 работ, среди которых были выбраны три лучших. 1 место получил рисунок Аксёновой Дарьи из 3А класса, 2 место присуждено Соколовой Анастасии из 1А класса и 3 место было отдано рисунку Головановой Кире из 2А класса. Победители в торжественной обстановке получили ценные подарки от «БИОТУМа», а всем остальным участникам были вручены благодарственные письма от предприятия за активное участие в конкурсе.

Не забыли биотумовцы и о детях сотрудников предприятия, среди которых также был проведен корпоративный конкурс на лучший рисунок на тему «Безопасность труда на работе моего папы или мамы».

Екатерина Дмитриева, специалист по охране труда НПП «БИОТУМ»: «Я отвечаю за охрану труда и контролирую соблюдение всех условий, чтобы сотрудникам нашего предприятия работалось комфортно и безопасно. А также контролирую самих сотрудников на ежедневных обходах по территории завода, чтобы они сами выполняли определенные правила безопасности и не на вредили себе. На нашем предприятии очень ответственно подходят к охране труда работников. И мы хотим воспитать такое же ответственное отношение к охране труда и у детей. Пусть это капля в море, но это наш посильный вклад в безопасность детей в их будущей жизни».