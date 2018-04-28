Ещё
Для курских школьников провели правовые викторины
Далее:
Читайте также:
Ещё

Для курских школьников провели правовые викторины 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
В форме игры ребятам рассказали о законопослушном поведении
Прокуратурой Курской области организовала мероприятия по правовому просвещению несовершеннолетних. Так, в ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» и ОКУ «Льговский центр соцпомощи» старший помощник прокурора области по правовому обеспечению Татьяна Перова вместе с Уполномоченным по правам ребенка по Курской области Александрой Коллегаевой провели викторины.
В форме правовой игры ребятам рассказали о законопослушном поведении, работе прокуратуры, об ответственности родителей, о льготах семьям с детьми-инвалидами и многое другое.
Курские известия: последние новости
Курская область. В Курчатове трёхлетний малыш выпал из окна третьего этажа Парк Дзержинского в Курске украсил граффити Курская поэтэсса презентовала книгу «Жизнь под небосводом»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ведущую спросили про дочь и вибратор34
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы54
После «Евровидения»: что стало с победителями2
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
Смех и грех: дикие ляпы ведущих новостей6
Видео
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
01:24
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Кино
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение