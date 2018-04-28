Для курских школьников провели правовые викторины 

В форме игры ребятам рассказали о законопослушном поведении
Прокуратурой Курской области организовала мероприятия по правовому просвещению несовершеннолетних. Так, в ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» и ОКУ «Льговский центр соцпомощи» старший помощник прокурора области по правовому обеспечению Татьяна Перова вместе с Уполномоченным по правам ребенка по Курской области Александрой Коллегаевой провели викторины.
В форме правовой игры ребятам рассказали о законопослушном поведении, работе прокуратуры, об ответственности родителей, о льготах семьям с детьми-инвалидами и многое другое.