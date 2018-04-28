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Найдены следы самого массового ритуального убийства детей
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Найдены следы самого массового ритуального убийства детей 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Группа ученых под руководством Джона Верано (John Verano) из Тулейнского университета в США обнаружила в Перу место жертвоприношения 140 детей и 200 детенышей лам. Об этом сообщает издание The Independent.
По оценкам исследователей, массовое ритуальное убийство произошло 550 лет назад. Место расправы находится в 300 метрах от Тихого океана, среди жилых кварталов за пределами города Трухильо в регионе Ла-Либертад (северо-запад Перу). В ходе раскопок были найдены кости детей в возрасте 5-14 лет, а возраст жертвенных животных — менее 18 месяцев.
Детские черепа были окрашены красным пигментом, который часто использовался в обрядах жертвоприношений, и размещены таким образом, что их лицевая часть была направлена на восток, в сторону Анд.
На настоящий момент, находка представляет собой свидетельство самого массового детского жертвоприношения в истории. До этого рекорд принадлежал городу-государству Теночтитлан в Мехико, где были обнаружены тела 42 детей.
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