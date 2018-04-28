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6000 юных жителей Вологды отдохнут этим летом в школьных и загородных лагерях
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6000 юных жителей Вологды отдохнут этим летом в школьных и загородных лагерях 

Официальный сайт Администрации города Вологды 2 часа назад
Фото: Официальный сайт Администрации города Вологды
Около 4000 юных вологжан отправятся на дневные смены на базе городских образовательных учреждений, еще две тысячи человек побывают в загородных муниципальных лагерях. Планы а летний отдых и трудовую занятость юных вологжан городские власти и общественники обсудили на заседании комиссии по экономическому развитию Общественного совета Вологды.
Около 50 дневных лагерей будет организовано на базе школ и учреждений дополнительного образования. Эти смены откроются уже 1 июня. Еще 6 лагерей будет создано на базе детских садов. Этот подход, опробованный в прошлом году на двух дошкольных учреждениях, оказался востребованным у родителей и малышей.
«Отправятся ребята и в муниципальные загородные лагеря, где активно проведут время порядка 2000 человек. В «Единстве» будет организовано 4 смены, первая — откроется с 7 июня. В «Изумруде» запланированы три смены. Будут организованы учебно-тренировочные сборы, туристический слет «Содружества», а также в лагерь отправятся юные программисты на смену «IT-град». В мае мы обработаем территории против клещей, а также проведем проверки лагерей перед летним сезоном», — рассказала начальник Управления образования Вологды Ирина Гуляева.
Активный отдых и практика ждут также воспитанников морского центра «Меридиан». Для курсантов будет организовано четыре похода на теплоходах «Байкал» и «Баргузин». Маршрут традиционный — Вологда — Устье-Вологодское — Шера и обратно.
Предусмотрена и трудовая занятость для школьников с 14 лет. В этом году сумма муниципальных средств на эти цели увеличена в два раза и составляет порядка 500 тысяч рублей. На лето будет трудоустроено порядка 250 человек, в основном рабочие места создадут на безе школ. Еще около 100 мест удастся сформировать благодаря финансовой поддержке предприятий города.
«Вологодские предприятия также активно подключаются к трудоустройству школьников. В частности, АО СКДМ активно принимает участие в проекте «Шефы». Традиционно предприятие заключается договор со школой № 17. На эти деньги на базе учебного заведения организуются рабочие места. В этом году порядка 20 школьников смогут трудиться на благоустройстве территории на средства предприятия», — пояснил председатель комиссии по экономическому развитию и имущественным отношениям Общественного совета города Вологды, генеральный директор АО «СКДМ» Василий Галюк.
Ребята постарше смогут получить трудовой опыт в составе российских студенческих отрядов, а также на площадках «Города детства».
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