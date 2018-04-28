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15-летнюю девочку нашли в Нижегородской области
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15-летнюю девочку нашли в Нижегородской области 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Об этом сообщает ПСО Волонтер.
Девочка жива и здорова.
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