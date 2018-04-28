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Беременная Цуканова-Котт раскрыла пол будущего ребенка
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Беременная Цуканова-Котт раскрыла пол будущего ребенка 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Чуть меньше месяца назад Teleprogramma.pro сообщала своим читателям, что актриса Цуканова-Котт ждет второго ребенка. На своей странице в Instagram она опубликовала фотографию с заметно округлившимся животом. «Я жду второго ребенка, и очень счастлива», — подписала актриса памятный кадр.
До недавних пор она предпочитала не говорить о том, кто у нее родится, но на одном из светских мероприятий все-таки раскрыла этот секрет. Цуканова-Котт и ее супруг-режиссер ждут дочку, — сообщает 7 days.ru. Напомним, что Анна уже воспитывает 10 летнего сына Михаила.
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К слову, дочка в самые ближайшие месяцы должна родиться и у Дмитрия Тарасова. Пол будущего ребенка сам спортсмен раскрыл на одном из недавних матчей. «Доча ждем тебя очень», — подписал кадр с мячом под футболкой игрок ФК «Локомотив».
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