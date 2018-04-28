Беременная Цуканова-Котт раскрыла пол будущего ребенка

Чуть меньше месяца назад Teleprogramma.pro сообщала своим читателям, что актриса Цуканова-Котт ждет второго ребенка. На своей странице в Instagram она опубликовала фотографию с заметно округлившимся животом. «Я жду второго ребенка, и очень счастлива», — подписала актриса памятный кадр.

До недавних пор она предпочитала не говорить о том, кто у нее родится, но на одном из светских мероприятий все-таки раскрыла этот секрет. Цуканова-Котт и ее супруг-режиссер ждут дочку, — сообщает 7 days.ru. Напомним, что Анна уже воспитывает 10 летнего сына Михаила.

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