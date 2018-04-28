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Болельщица «КС»: «Сегодня я на стадионе с двумя детьми, они готовились к матчу целую неделю»
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Болельщица «КС»: «Сегодня я на стадионе с двумя детьми, они готовились к матчу целую неделю» 

Волга Ньюс 37 минут назад
«Настроение замечательное, — рассказала болельщица Диана Ларионова, прокатившаяся на таких качелях. — Сегодня я на стадионе с двумя детьми. Раньше бывала на футболе на „Металлурге“, но без детей. Они готовились целую неделю, очень ждали этого матча».
Перед входом на трибуну болельщиков приглашают на мастер-класс участники коллектива «Барабаны Аше». «Нас пригласили организаторы. Люди подходят, с удовольствием садятся за барабаны, учатся стучать. Отмечу, что здесь положительная энергетика — несмотря на ветер и дождь, у всех хорошее настроение», — рассказала участница коллектива Анастасия.
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