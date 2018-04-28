Мастер-класс состоится в Хорошево-Мневниках

На мастер-классе «Здравствуй, лето!» в клубе «Атом» района Хорошево-Мневники дети и взрослые сделают коллаж, используя техники лепки и живописи.

— В лепке ребенок быстрее осваивает форму, создает образ, легче осваивает пространство, чем в рисовании и аппликации. Такие занятия развивают мелкую моторику рук, наблюдательность, воображение, творческое мышление, — отметили в клубе «Атом».

Юные художники изобразят летний пейзаж. Мастер-класс, который проведет преподаватель студии «Веселый карандаш» Александр Ямудер, начнется в 11.00 по адресу: улица Маршала Тухачевского, дом 20, строение 2. Вход свободный. (ск)