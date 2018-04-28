«Ростелеком» обучил костромских родителей медиабезопасности

«Ростелеком» завершил серию родительских собраний по проекту «Медиабезопасность», узнал KOSTROMA.TODAY. Занятия проходили в течение 2017-2018 учебного года в образовательных и социальных учреждениях Костромской области.

За этот период сотрудники компании обучили более тысячи родителей способам защиты детей от вредоносной информации в интернете и при просмотре телевизора.

Программа «Медибезопасность» реализуется в Костромской области с сентября 2012 года. Она призвана сформировать у населения навыки грамотного поведения в интернете. Проект осуществляется по трем направлениям: проведение уроков и классных часов по теме «Безопасный Интернет» для школьников, проведение родительских собраний и конкурс «Социального плаката».

«Технологии развиваются стремительно, и наша цель — научить жителей Костромской области разумно и безопасно их использовать. Кроме проекта «Медиабезопасность», мы предлагаем абонентам специальные опции для обеспечения безопасности в сети. Например, благодаря сервису «Родительский контроль»взрослые абоненты «Ростелекома»могут оградить детей от нежелательной информации», — рассказывает директор филиала ПАО «Ростелеком» в Ярославской и Костромской областях Александр ДОГАДИН.

Абонентам сервиса «Интерактивное телевидение» от «Ростелекома» доступна опция «Родительский контроль». Она позволяет настроить параметры просмотра для ребенка, в зависимости от возраста, а также ограничить общее время просмотра телевизора. Например, достаточно поставить «галочку» в меню, и ребенок сможет смотреть фильмы и передачи исключительно с ограничением «3+» или «12+».

Пользователям «Домашнего интернета» и пакетных предложений доступен сервис Родительский контроль «Safekids». Его можно установить на всех устройствах, с которых ребенок может выйти в интернет, включая смартфоны и планшеты. Услуга позволяет контролировать время пребывания ребенка в интернете, ограничивать или полностью закрывать доступ к сайтам, а также определять местонахождение ребенка.

«Уроки интернет-грамотности, построенные на методических разработках«Ростелекома», прошли более чем в 20 школах Костромы. Кроме того, сотрудники компании провели в Костромской области обучающие семинары-практикумы для преподавателей, соцработников, библиотекарей и родителей. В итоге за год в проекте приняло участие более 50 000 человек. Как показали опросы участников, две трети родителей не знают, чем заняты в сети их дети и какие сайты они посещают. Поэтому мы будем и дальше проводить такие занятия для взрослых», — комментирует уполномоченный по правам детей при губернаторе Костромской области Марина СОКОЛОВА

С началом нового учебного года в сентябре 2018 года«Ростелеком» продолжит серию обучающих программ по «Медиабезопасности» для родителей и педагогов.

Подробную информацию о сервисе «Родительский контроль» можно получить на сайте www.rt.ru, по бесплатному телефону 8-800-100-08-00 или в любом Центре продаж и обслуживания «Ростелекома».