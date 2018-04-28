Неделя добра и вежливости прошла в детском саду «Звездочка» в Щербинке

Фото: Школа №2122

Неделя добра и вежливости завершилась 27 апреля на образовательной площадке «Звездочка» в городском округе Щербинка.

— Мы в игровом формате изучили, какими магическими свойствами могут обладать так называемые «волшебные слова». С помощью них люди проявляют внимание друг к другу и делятся положительными эмоциями. Эти слова делают нас добрее, — поделилась методист детского сада Наталья Коростелева

Цель таких мероприятий — нравственное воспитание самых юных жителей. Малышам рассказали, как важно здороваться и прощаться, извиняться за свои поступки и быть приветливыми На финальном занятии ребята вырезали аппликации в виде солнышек, которые символизируют их доброту. Это поделки они подарили своим родителям.