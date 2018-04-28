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Неделя добра и вежливости прошла в детском саду «Звездочка» в Щербинке
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Неделя добра и вежливости прошла в детском саду «Звездочка» в Щербинке 

Префектура ТиНАО города Москвы 10 минут назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: Школа №2122
Неделя добра и вежливости завершилась 27 апреля на образовательной площадке «Звездочка» в городском округе Щербинка.
— Мы в игровом формате изучили, какими магическими свойствами могут обладать так называемые «волшебные слова». С помощью них люди проявляют внимание друг к другу и делятся положительными эмоциями. Эти слова делают нас добрее, — поделилась методист детского сада Наталья Коростелева.
Цель таких мероприятий — нравственное воспитание самых юных жителей. Малышам рассказали, как важно здороваться и прощаться, извиняться за свои поступки и быть приветливыми На финальном занятии ребята вырезали аппликации в виде солнышек, которые символизируют их доброту. Это поделки они подарили своим родителям.
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