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Для школьников из Щербинки подготовили летнюю программу досуга
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Для школьников из Щербинки подготовили летнюю программу досуга 

Администрация городского округа Щербинка 2 часа назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: ЦСО «Щербинский»
Мероприятия в рамках программы «Московская смена» для детей в возрасте от 7 до 14 лет стартуют 1 июня.
Как сообщили на официальной странице Центра социального обслуживания «Щербинский», отделение дневного пребывания для детей и подростков «Росток» объявило набор на три смены. Для школьников будут проведены мероприятия развлекательно-просветительского характера.
Смены пройдут с 1 по 29 июня, с 2 по 30 июля и с 1 по 28 августа. Отдых будет бесплатным. В программе заявлены посещение зоопарка, планетария, Дарвиновского музея, Театра кошек Юрия Куклачева и многое другое. Для детей организуют трехразовое питание.
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