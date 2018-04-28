Для школьников из Щербинки подготовили летнюю программу досуга 

Фото: ЦСО «Щербинский»
Мероприятия в рамках программы «Московская смена» для детей в возрасте от 7 до 14 лет стартуют 1 июня.
Как сообщили на официальной странице Центра социального обслуживания «Щербинский», отделение дневного пребывания для детей и подростков «Росток» объявило набор на три смены. Для школьников будут проведены мероприятия развлекательно-просветительского характера.
Смены пройдут с 1 по 29 июня, с 2 по 30 июля и с 1 по 28 августа. Отдых будет бесплатным. В программе заявлены посещение зоопарка, планетария, Дарвиновского музея, Театра кошек Юрия Куклачева и многое другое. Для детей организуют трехразовое питание.