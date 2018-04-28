Для школьников из Щербинки подготовили летнюю программу досуга

Фото: ЦСО «Щербинский»

Мероприятия в рамках программы «Московская смена» для детей в возрасте от 7 до 14 лет стартуют 1 июня.

Как сообщили на официальной странице Центра социального обслуживания «Щербинский», отделение дневного пребывания для детей и подростков «Росток» объявило набор на три смены. Для школьников будут проведены мероприятия развлекательно-просветительского характера.