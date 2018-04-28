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Райдеры VS ЯЖЕМАТЕРИ. Что не поделили в курганском скейт-парке?
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Райдеры VS ЯЖЕМАТЕРИ. Что не поделили в курганском скейт-парке? 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Курганские райдеры счастливы! Спустя множество обращений и петиций курганский скейт-парк наконец выстроен, все фигуры на своих местах, а любители экстремальных видов спорта учат новые трюки. Но вот незадача, это место облюбовали мамы с маленькими детьми.
Перенесемся в прошлое
Скейт-парк был построен этой зимой. Парк был создан в рамках проекта «Комфортная городская среда». Площадь территории — 750 кв. метров. Всего установлено пять трамплинов, есть рейлы, боксы, рампы и прочие непонятные для простого человека вещи. Скейт-парк огорожен забором, присутствует хорошее освещение. Ранее сообщалось, что заявленная стоимость площадки составила три миллиона рублей.
Что мы имеем на данный момент?
Парк успешно пережил зиму, все элементы конструкций в порядке, но появились новые проблемы. Как бы странно это не звучало, но велосипедистам и скейтерам мешают маленькие дети. Проблема действительно актуальна во многих городах. В ютубе есть сотни видео с названием по типу «ЯЖЕМАТЬ в скейт-парке», где встречаются такие фразы:
Вы калечите детей, вы угроза для ребенка! Ты мне еще будешь указывать, что мне делать и где гулять? Уйдите, тут площадка для детей!
Испытывая на собственной шкуре
Я и сам, как любитель экстремальных видов спорта тоже столкнулся с подобной проблемой. Во время выполнения трюка передо мной выбежал ребенок лет девяти, скорость была немалая, но столкновения удалось избежать. Дети бегали и прятались за трамплином. Все что я мог предпринять — это сделать замечание. Родителей рядом не было вовсе.
Мнения горожан
Я считаю, что дети должны гулять на детских площадках. В добавок ко всему, в интернете очень часто разгораются баталии между мамами и спортсменами, которые занимаются в парке на тренажерах. Если уж вы пришли в скейт-парк с детьми, то будьте очень внимательны, говорит жительница нашего города.
А вот что говорят курганские райдеры:
Парк является лучшим местом в Кургане для развития навыков в экстремальных видах спорта. Уже сейчас многие велосипедисты и скейтеры активно развиваются, и их уровень катания значительно вырос. Думаю, надо проводить профилактическую беседу с мамами этих детей, так как они не понимают всей опасности для их чада. Надо обозначить скейт-парк запрещающими знаками, чтобы было видно, что детям сюда заходить не стоит. Наверное, большинство мам задумалось бы, прежде чем зайти сюда.
А как вы предложите бороться с этой проблемой? Будем ждать первых травм или предпримем какие-либо действия?
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