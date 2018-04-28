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В детском центре на Лескова прошел праздник фитнеса и здорового образа жизни
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В детском центре на Лескова прошел праздник фитнеса и здорового образа жизни 

Управа района Бибирево 1 час назад
Фото: Управа района Бибирево
В детском клубе «Тигруля» центра детского и юношеского творчества «Бибирево» прошел праздник фитнеса и здорового образа жизни под лозунгом «Крепкая семья — крепкая Россия!». Об этом сообщили в администрации учреждения.
— В рамках мероприятия дети и взрослые играли в подвижные игры, занимались логоритмикой, круговыми тренировками, танцевальными фитнес-программами, фитбол-гимнастикой, степ-аэробикой, и тренировками на сферах, — рассказали в администрации ЦДЮТ «Бибирево».
Там отметили, что праздники фитнеса помогают детям получить первые представления о здоровом образе жизни и ознакомить их с новыми направлениями фитнес-индустрии. (вт)
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