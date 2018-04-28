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На вокзале в Самаре задержали сбежавшего из дома подростка, скрывающего свой адрес
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На вокзале в Самаре задержали сбежавшего из дома подростка, скрывающего свой адрес 

Волга Ньюс 14 минут назад
Свой адрес юноша назвать затруднился, но сообщил полицейским, что сам ушел из дома. В итоге подростка поместили в МКУ Самары «Социальный приют для детей и подростков „Ровесник“.
Сейчас полицейские устанавливают личность ребенка и его родных.
По данным стражей порядка, в этот же день 27 апреля сотрудники линейного отдела на станции Чапаевск задержали двух несовершеннолетних, безнадзорно находившихся на объектах железнодорожного транспорта. Они играли в непосредственной близости от путей.
Полицейские провели с подростками и их родителями беседы о недопустимости пренебрежения правилами безопасного поведения на объектах транспортной инфраструктуры. Кроме того, в отношении родителей составили административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
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