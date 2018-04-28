Тренеры–психологи помогли пациентам детской паллиативной службы найти свое призвание в рамках проекта «Будущее рядом!»

Пациенты паллиативной службы Областной детской клинической больницы № 1 приняли участие в тренинге по профориентации в рамках уникального проекта для тяжело больных детей с ограниченными возможностями «Будущее рядом!», аналогов которому нет в России. Проект, инициированный в Свердловской области, проходит при поддержке Фонда президентских грантов, министерства здравоохранения Свердловской области и Фонда поддержки «Екатерина».

В последние дни марта в екатеринбургском Центре психолого-педагогической поддержки несовершеннолетних «Диалог» тренеры-психологи помогали участникам сделать шаг в познании себя. Для ребят провели занятия по определению сферы профессиональной деятельности, которые их привлекают, где они готовы и хотят развиваться. Работа в парах дала участникам возможность почувствовать поддержку. Часть участников проекта, которые не смогли лично присутствовать на мероприятии, следили за происходящим онлайн и имели возможность задать вопросы и высказать свое мнение.

Для родителей была проведена лекция и практический тренинг «Детские интересы», которые провел психолог отделения выездной консультативной помощи детям с паллиативных состояний ОДКБ № 1. Специалисты медицинского учреждения на протяжении всего проекта ведут активное консультирование и методическую поддержку на всех этапах.

Всего в проекте уже приняли участие 28 детей — 14 очно, 14 — в режиме онлайн. По результатам дети смогут перейти к следующему этапу проекта, на котором их ждут практические занятия по выбранным предметам с репетиторами.

«Уникальный проект для тяжелобольных детей, несмотря на его новизну и отсутствие готовых алгоритмов действий, активно набирает обороты. Мы абсолютно уверены, что результаты, которые мы получим, будут полезны для детей и помогут им сориентироваться в дальнейшей — уже взрослой самостоятельной жизни», — отметила заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова

Добавим, что на каждом этапе проекта идет активное взаимодействие всех участников: центр «Диалог» поддерживает проект в проведении тренинга высококвалифицированными специалистами, свердловское региональное отделение движения «Волонтеры-медики» из областного медицинского колледжа бережно и внимательно сопровождает ребят во время тренинга.