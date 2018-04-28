Лучшие врачи мира в области детской онкологии и гематологии обменялись опытом с уральскими профессионалами

Ведущие специалисты в области онкологи и гематологи обменялись опытом на II международной научно-практической конференции, посвященной вопросам диагностики и лечения острых лейкозов у детей. Мероприятие проходило при поддержке министерства здравоохранения Свердловской области. Цель конференции — повышение уровня профессионального образования врачей Свердловской области.

Приветственным словом открыл мероприятие главный врач Областной детской клинической больницы № 1 Олег Аверьянов , отметив важность общего вклада в вопросы лечения детей с онкогематологическими заболеваниями и обмена накопленным опытом с российскими и иностранными коллегами.

«Наш детский онкоцентр один из четырех крупнейших центров в РФ, занимающийся современными методами диагностики и лечения детей по национальным и международным протоколам. Правильно взятый вектор развития и оказания помощи детям на базе многопрофильного стационара с привлечением широкого круга специалистов помогает достигать хороших показателей работы, о которых мы поделимся с коллегами», — отметил Олег Аверьянов.

В рамках мероприятия состоялись лекции ведущих детских гематологов-онкологов России, а также Германии, США, Великобритании. Активные дискуссии и обмен мнениями будут способствовать созданию и дальнейшему совершенствованию современных методов диагностики и лечения онкологических заболеваний у детей. Конференция помогла формированию профессиональных и дружеских контактов с коллегами из различных регионов РФ, ближнего и дальнего зарубежья. Она позволила повысить международный престиж Центра детской онкологии и гематологии Екатеринбурга, который обладает огромным практическим опытом и достойным научным потенциалом. Международную конференцию посетили более 80 специалистов в области детской онкологии и гематологии.