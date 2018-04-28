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Дети с ограничениями по здоровью посетили музей Чебурашки в Косино-Ухтомском
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Дети с ограничениями по здоровью посетили музей Чебурашки в Косино-Ухтомском 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Уникальный косино-ухтомский музей — «Квартиру Чебурашки» посетили воспитанники СОШИ №30 им. К. А. Микаэльяна. Дети с особенностями здоровья узнали, где живет любимый сказочный герой, и с удовольствием сыграли в увлекательную игру.
Музей «Квартира Чебурашки» — единственный в России. Открытие его «благословил» сам Э. Успенский, «отец» не похожего ни на кого персонажа. Перед детьми предстали самые разнообразные мягкие, фарфоровые и пластиковые Чебурашки, книги о нем. Также ребята узнали, кто помогал музею собирать коллекцию и с помощью сурдопереводчика послушали занимательные истории руководителя музея Е. Зюкановой о «странной игрушке безымянной».
А затем с помощью лэп-буков сыграли в интерактивную игру. И сделали фото на память.
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