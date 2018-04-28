Дети с ограничениями по здоровью посетили музей Чебурашки в Косино-Ухтомском

Уникальный косино-ухтомский музей — «Квартиру Чебурашки» посетили воспитанники СОШИ №30 им. К. А. Микаэльяна. Дети с особенностями здоровья узнали, где живет любимый сказочный герой, и с удовольствием сыграли в увлекательную игру.

Музей «Квартира Чебурашки» — единственный в России. Открытие его «благословил» сам Э. Успенский, «отец» не похожего ни на кого персонажа. Перед детьми предстали самые разнообразные мягкие, фарфоровые и пластиковые Чебурашки, книги о нем. Также ребята узнали, кто помогал музею собирать коллекцию и с помощью сурдопереводчика послушали занимательные истории руководителя музея Е. Зюкановой о «странной игрушке безымянной».

А затем с помощью лэп-буков сыграли в интерактивную игру. И сделали фото на память.