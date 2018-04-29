Какого числа отмечают День пионерии 2018

День рождение детской организации в России празднуют 19 мая. Знают ли современные дети, что такое пионер? Попробуем разобраться.

С развалом СССР пионерская организация перестала существовать, но память о ней осталась. Это вселяет надежду на появление в РФ организации, привлекающей внимание детей к будущему страны.

Что означает «пионерия»

С пионерией связана история становлением Советского Союза, тоталитарного государства. После Гражданской войны, большевики укрепили власть, создали молодежное движение. Государство контролировало жизнь населения и формирование молодежных организаций играло важную роль.

Факты о пионерии:

Скаутинг — международное молодежное движение, повлиявшее на новое. В отличие от скаутинга, движение пионеров контролировала Коммунистическая партия

Партия воспитывала детей в рамках коммунистической идеологии и привлекая в ряды новобранцев.

Другие молодежные группы объявлены вне закона.

Пионерские группы созданы в 1922 году.

На третий год обучения в школе дети 9-10 лет участвовали в официальной церемонии посвящения в пионеры. Посвященный в пионеры читал клятву и торжественно принимал красный галстук и нагрудный значок — важные символы членства в пионерской организации.

После развала СССР в адрес пионерских организаций обрушилась критика за давление на детей со стороны коммунистических идеологов.

Многие вспоминают о членстве в объединении с ностальгией. Быть членом организации престижно, у детей были цели:

повышение успеваемости в школе;

занятие спортом;

принятие участия в общественных мероприятиях.

Пионерам прививали коммунистические принципы, доказательство их заповеди:

Чтят память тех, кто пожертвовал собой за свободу Советской Родины.

Дружат с детьми других стран.

Стремятся хорошо учиться, быть вежливыми и дисциплинированными.

Пионеры не отлынивают от труда и бережно относятся к государственной собственности.

Пионеры помогают молодым и старым.

Пионеры не боятся трудностей.

Пионеры честны и честь отряда для них важна.

Ежедневно становятся сильнее, занимаясь спортом.

Пионер защищает природу.

Пионеры — пример для других детей.

Пионерская организация готовила детей к переходу в комсомол, где решалось будущее человека, выбор профессиональной и партийной карьеры.

Пионеры после распада СССР

Мнения о пионерских организациях разделились. Одни вздохнули с облегчением, после ликвидации организации на официальном уровне, другие ломают голову над восстановлением.

В России празднуют День пионерии, хотя пионерское движение отсутствует.

Некоторые детские организации на территории РФ работают по принципу такого объединения:

организовываются регулярные спортивные состязания;

проводятся линейки с торжественным вручением наград за успехи в учебе;

поощряется активное участие в общественных работах, уборка дворов, помощь старым людям;

организовываются походы с традиционной встречей зорьки;

проводятся вечера у «пионерского» костра, объединяющие коллектив.

На защиту и в поддержку организаций стало немало людей, которые считают, что современное поколение должно обучаться урокам жизни по принципу пионерских объединений. Восстановление пионерского движения, непростая задача. По мнению многих — это решит проблему культа хамства среди детей.

На смену понятиям пионер, комсомол пришли «гопник», «геймер». Родители и общественность обеспокоены, пытаются воспитывать детей достойными членами общества, нацеливают молодое поколение проявлять заботу к окружающим.

Как отмечают праздник

Говоря о Дне пионерии 2018 года, многие задают вопрос, какого числа отмечают сейчас праздник. Ничего не поменялось — 19 мая. Праздничные мероприятия изменились.

Важной частью праздника были:

марш пионеров-барабанщиков;

линейка, на которой в пионеры принимали октябрят;

вручение дипломов и наград, включая награду «Герой Советского Союза». Ее за особые достижения

получили единицы;

песни у костра;

концерты;

походы в кино.

Некоторые традиции сохранились. Вспомните торжественную линейку на Красной Площадки, организованную В. В. Путиным — символическое посвящение талантливых детей страны в пионеры. Принимали участие в празднике дети стран СНГ.

В городах 19 мая проводят праздничные мероприятия, посвященные пионерскому движению, его популяризации среди детей. На выставках дети узнают о сути пионерии и ее значимости для общества.

Кроме России, стремящейся восстановить пионерские организации, выделяют Беларусь. 19 мая в этой стране отмечают пышно. Детские организации Беларуси стремятся, чтобы неофициальная пионерия оставалась хранителем ритуалов и традиций прошлого.

Сейчас День пионерии — праздник многим чужой и незнакомый. Кто знаком с этим понятием в 2018 году не всегда скажут, какого числа отмечают день рождение детской организации.