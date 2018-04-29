В Сургуте детскими рисунками украсят весь город

Завершатся первый этап проекта «Музей подоткрытым небом» который реализует АНО «Интеллектуальный клуб при поддержке Фонда президентских грантов.

Уже возможно подвести первые итоги, а именно: более 300 школьников города Сургута приняли участие в проекте. С февраля 2018 года АНО „Интеллектуальный клуб“ открыл свои двери для проведения интерактивных уроков, на которых дети знакомились с культурой и бытом народов севера, а также узнавали сакральный смысл сказок и легенд.

Присутствовать на этих занятиях было познавательно не только для учащихся 1-6 классов, но и для их родителей. Особое внимание вызывали наглядные пособия. Дети буквально вставали с мест, в желании дотронуться до удивительного, уникального и не знакомого объекта. А в завершении начинались активные обсуждения пройденного материала, задавалось множество вопросов, дети делали удивительные выводы и умозаключения. Никто не оставался равнодушным.

Меня не только впечатляла любознательность детей, я их даже записывала их рассуждения, например один ребенок, слушая информацию о быте народов севера и семейном укладе, сделал вывод: „обязанность женщины — защищать оленей от волков“.

К участию в проекте было подало заявок более чем 4 500 школьников. К сожалению, не удалось принять или прийти в класс ко всем желающим, однако в группе проекта были выложены обучающие, информационные видео ролики, сказки народов севера и другая интересная информация по данной тематике, к ней имел доступ каждый желающий. Очень приятно было получать положительные отзывы от классных руководителей, которые использовали снятое в рамках проекта видео на школьных занятиях.

Также в рамках проекта проходили творческие мастер-классы по живописи. Художники творческого центра „Сойка“ знакомили детей с основами живописи, основами перспективы и цветопередачи. На творческих занятиях работали с различным материалом и в разных техниках. Самое удивительное, что начиная рисовать вместе с художником один пейзаж, к завершению занятия у всех детей получались совершенно уникальные, не похожие друг на друга работы.

Творческие занятия всегда захватывали детей, они с удовольствием пускались в путешествие по волнам красок, изображая красоту природы, птиц и животных родного края.

Итак, завершается первый этап проекта „Музей под открытым небом“, сейчас заканчивается прием детских рисунков. Впереди нас ждет не одна выставка! Жители города получат прекрасную возможность увидеть работы талантливых детей, задуматься о величии природы родного края и уникальности фольклора народов севера.

Уже заказана краска для росписи стен города, уже с июня профессионала творческого центра „Сойка“ начнут воплощать детские работы на стены нашего родного и любимого города.

А сейчас у жителей города есть уникальная возможность самостоятельно выбрать и предложить площадку для эстетического улучшения! Для этого нужно выложить фото объекта в группу проекта. Только представьте, круглый год перед вашими окнами может разливаться река Обь.