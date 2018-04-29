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Детские лагеря обезопасит закон
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Детские лагеря обезопасит закон 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
В России появится реестр организаций, занимающихся летним отдыхом для детей, а также реестр рекомендованных туристических маршрутов. Такие перечни должны будут появиться на электронных ресурсах правительств всех российских регионов.
Таким образом, перед покупкой путёвки, родители будут проверять наличие детской здравницы в реестре, и быть уверенными, что ребёнок будет в безопасности.
Закон также наделяет родителей правом оперативно сообщать о любых нарушениях в детских лагерях в электронном виде и получать оперативный ответ от властей. Кроме того, организации, занимающиеся обеспечением детского отдыха, обяжут заключать с родителями типовой договор.
Закон о новой форме контроля над работой региональных органов исполнительной власти в области детского отдыха вступил в силу 29 апреля.
Ранее одна из авторов инициативы, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая подчеркнула, что информирование об особенностях природных, климатических условий в регионе, зонах повышенного риска, где требуется специальное снаряжение и навыки, — важная составляющая обеспечения безопасности. При этом она отметила, что исполнение закона на местах требует контроля со стороны законодателей.
«Это чрезвычайно важно для родителей в их оценке возможностей и готовности ребёнка к такому путешествию», — отметила Яровая.
В Совете Федерации во время одобрения инициативы также призвали накануне летней оздоровительной кампании провести обучение местных руководителей по реализации этого закона.
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