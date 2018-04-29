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В филармонии прошел концерт, посвященный здоровому образу жизни
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В филармонии прошел концерт, посвященный здоровому образу жизни 

Волга Ньюс 1 час назад
Цель мероприятия — поддержать детей, которые хотят заниматься творчеством и вести здоровый образ жизни. На сцене выступили участники детской «Новой Волны», детского Евровидения, конкурса «Синяя птица», телевизионного проекта «Битва талантов», самарской школы танцев «Тодес».
Концерт посетили ребята из детских домов, малообеспеченных семей, трудные подростки.
"Важно, чтобы наши дети занимались творчеством, и не приобщались к пагубным привычкам", — рассказал один из соорганизаторов мероприятия, главный врач Самарского областного наркологического диспансера Андрей Щербань.
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