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На Кубани врачи спасли девочку с редким и опасным заболеванием почек
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На Кубани врачи спасли девочку с редким и опасным заболеванием почек 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 29 апр. — Новая Кубань. Мама маленькой Ирины (имя изменено в соответствии с законом о защите персональных данных несовершеннолетних -прим. «НК») обратилась к врачам городской больницы Анапы после того, как заметила, что у дочери появилась желтизна по всему телу. Девочка была срочно госпитализирована.
Вскоре анапские медики связались с коллегами из Детской краевой больницы, после чего было принято решение доставить ребенка в Краснодар силами санавиации.
В краевой столице врачи заподозрили у Ирины редкое заболевание, и взяли соответствующие анализы. Догадки врачей подтвердились — у девочки был диагностирован атипичный гемолитико-уремический синдром. Это тяжелое поражение почек и снижение количества тромбоцитов и эритроцитов в крови.
Благодаря правильно поставленному диагнозу и своевременному лечению ребенок был спасен. В настоящее время девочку выписали домой, но врачи продолжают наблюдать за ее состоянием, сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.
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