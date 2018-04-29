На Кубани врачи спасли девочку с редким и опасным заболеванием почек

Краснодар. 29 апр. — Новая Кубань. Мама маленькой Ирины (имя изменено в соответствии с законом о защите персональных данных несовершеннолетних -прим. «НК») обратилась к врачам городской больницы Анапы после того, как заметила, что у дочери появилась желтизна по всему телу. Девочка была срочно госпитализирована.

Вскоре анапские медики связались с коллегами из Детской краевой больницы, после чего было принято решение доставить ребенка в Краснодар силами санавиации.

В краевой столице врачи заподозрили у Ирины редкое заболевание, и взяли соответствующие анализы. Догадки врачей подтвердились — у девочки был диагностирован атипичный гемолитико-уремический синдром. Это тяжелое поражение почек и снижение количества тромбоцитов и эритроцитов в крови.

Благодаря правильно поставленному диагнозу и своевременному лечению ребенок был спасен. В настоящее время девочку выписали домой, но врачи продолжают наблюдать за ее состоянием, сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.