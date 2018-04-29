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Врачи Кубани спасли жизнь ребенка с редким заболеванием почек
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Врачи Кубани спасли жизнь ребенка с редким заболеванием почек 

АиФ-Кубань 44 минуты назад
Фото: АиФ-Кубань
Ребенка доставили с помощью санитарной авиации
Врачи Кубани спасли жизнь ребенка с редким заболеванием, доставив в больницу при помощи санитарной авиации, сообщает пресс-служба краевого министерства здравоохранения.
По просьбе матери ребенка бригада незамедлительно доставила ее в детскую городскую больницу города Анапы.
Специалисты горбольницы, осмотрев ребенка, связались с детским врачом-гематологом из Детской краевой больницы для уточнения диагноза и лечения пациента. Было принято решение доставить девочку по линии санитарной авиации в детскую краевую клиническую больницу.
Там врачи взяли анализы у пациентки, заподозрив редкое заболевание. Через некоторое время пришло подтверждение диагноза — поражение почек, которое порой, смертельное заболевание.
Благодаря своевременной постановке диагноза и грамотно подобранному лечению, врачами педиатрического отделения было остановлено дальнейшие развитие заболевания. Пациентка продолжает наблюдение пациентки с редким заболеванием.
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