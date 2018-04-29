Врачи Кубани спасли жизнь ребенка с редким заболеванием почек

Ребенка доставили с помощью санитарной авиации

Врачи Кубани спасли жизнь ребенка с редким заболеванием, доставив в больницу при помощи санитарной авиации, сообщает пресс-служба краевого министерства здравоохранения.

По просьбе матери ребенка бригада незамедлительно доставила ее в детскую городскую больницу города Анапы.

Специалисты горбольницы, осмотрев ребенка, связались с детским врачом-гематологом из Детской краевой больницы для уточнения диагноза и лечения пациента. Было принято решение доставить девочку по линии санитарной авиации в детскую краевую клиническую больницу.

Там врачи взяли анализы у пациентки, заподозрив редкое заболевание. Через некоторое время пришло подтверждение диагноза — поражение почек, которое порой, смертельное заболевание.

Благодаря своевременной постановке диагноза и грамотно подобранному лечению, врачами педиатрического отделения было остановлено дальнейшие развитие заболевания. Пациентка продолжает наблюдение пациентки с редким заболеванием.