В детском летнем клубе на Воробьевых горах в Москве будут заниматься наукой и технологией

Детский летний клуб InnoCamp откроется на Воробьевых горах в Москве, смены, посвященные науками технологии, будут продолжаться по пять дней. Ребята смогут поучаствовать в творческих и научных мастер-классах, активных играх на свежем воздухе, квестах, лабораторных занятиях и проектных работах, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Городской клуб InnoCamp, расположенный в павильоне «Экология» на Воробьевых горах, приглашает детей от шести до 12 лет в мир науки и технологий. Занятия по физике, биологии, химии, инженерии и другим предметам будут проходить в игровой форме», — говорится в сообщении.

Каждая смена, посвященная определенному направлению (видеоблогингу, молекулярной кухне, робототехнике и другим), продлится пять дней. Дети (от 15 до 30 человек) будут заняты с 09:00 до 19:00. Они смогут поучаствовать в творческих и научных мастер-классах, активных играх на свежем воздухе, квестах, увлекательных лабораторных занятиях и проектных работах.

В перерыве ребят ждут полезные и разнообразные обеды и полдники. Свободное время дети будут проводить с вожатыми, у которых есть сертификат об окончании специализированной школы, а также большой опыт работы с детьми.

Клуб будет работать все лето. Первая смена продлится с 4 по 8 июня. Записаться в учреждение можно уже сейчас на сайте парка Горького.