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Видеоблогинг и робототехника: на Воробьевых горах откроется детский летний клуб
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Видеоблогинг и робототехника: на Воробьевых горах откроется детский летний клуб 

Mos.ru 28 минут назад
Фото: Mos.ru
Городской клуб InnoCamp, расположенный в павильоне «Экология» на Воробьевых горах, приглашает детей от шести до 12 лет в мир науки и технологий. Занятия по физике, биологии, химии, инженерии и другим предметам будут проходить в игровой форме.
Каждая смена, посвященная определенному направлению (видеоблогингу, молекулярной кухне, робототехнике и другим), продлится пять дней. Дети (от 15 до 30 человек) будут заняты с 09:00 до 19:00. Они смогут поучаствовать в творческих и научных мастер-классах, активных играх на свежем воздухе, квестах, увлекательных лабораторных занятиях и проектных работах. В перерыве ребят ждут полезные и разнообразные обеды и полдники. А свободное время дети будут проводить с вожатыми, у которых есть сертификат об окончании специализированной школы, а также большой опыт работы с детьми.
Клуб будет работать все лето. Первая смена продлится с 4 по 8 июня. Записаться в клуб можно уже сейчас на сайте Парка Горького.
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