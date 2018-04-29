Детский музыкальный театр юного актера откроет летний лагерь в Москве

В столице летом будет работать лагерь Детского музыкального театра юного актера, с детьми будут работать ведущие педагоги театра, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С июня по август в Детском музыкальном театре юного актера (ДМТЮА) будет работать летний лагерь. Всех желающих от восьми до 14 лет приглашают на занятия по актерскому мастерству, хоровому пению и хореографии», — говорится в сообщении.

С юными артистами будут работать ведущие педагоги театра. Преподаватели смогут раскрыть актерский потенциал в одаренных детях и направить его в нужное русло. Занятия будут проходить три раза в неделю — по вторникам, средам и четвергам — с 10:00 до 14:30.