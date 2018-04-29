ВНИМАНИЕ! МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕПОСТ! ПРЕДУПРЕДИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ, ПЛЕМЯННИКОВ, СОСЕДСКИХ ДЕТЕЙ И…

Внимание! Предупредите своих детей, племянников, соседских детей и т.д., что на сегодняшний день имеется информация, что появилась банда педофилов. Они разъезжают по разным городам, чтобы их не смогли поймать!

Работают по такой схеме: едут медленно на автомобиле по дворам и якобы случайно из окна их машины выпадает котёнок или щенок и просят ребёнка помочь поймать сбежавшее животное!

Предупредите детей чтоб ни в коем случае не помогали им, а по возможности сразу звонили 02 или 112!

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА РАЗОСЛАТЬ ЭТО СООБЩЕНИЕ ВСЕМ ДРУЗЬЯМ И ЗНАКОМЫМ. ДЕЛАЕМ РЕПОСТ ДРУЗЬЯ, ЧТО БЫ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ СМОГЛИ ИХ УЗНАТЬ.