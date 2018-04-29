Ещё
Школьник умер на турнире по самбо в Ростовской области
Далее:
Читайте также:
Ещё

Школьник умер на турнире по самбо в Ростовской области 

Спорт-Экспресс 59 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Трагедия произошла в селе Самарское Ростовской области. На турнире по самбо во время разминки девятилетний мальчик потерял сознание и умер, сообщает life.ru.
По данным Следственного управления СК РФ по региону, школьники приехали на соревнования, посвященные Дню борьбы, в местный дом культуры. Дети начали разминаться, как вдруг во время бега один из ребят потерял сознание. Родители и тренер ребенка вызвали скорую помощь, однако прибывшие на место врачи констатировали его смерть. По словам врачей, «мальчик умер практически сразу, остановилось сердце».
Как стало известно местным СМИ, у школьника были проблемы с сердцем. Он не занимался спортом некоторое время, однако позже врачи разрешили ему возобновить тренировки.
Спорт-Экспресс: последние новости
Дзюба - о благотворительности: "Показуха хуже всего" Фильм Данилы Козловского "Тренер" снимали на стадионе "Краснодара" Семь олимпийских чемпионов выступили в шоу Авербуха
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В каких ресторанах ужинают звезды
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы57
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
Смех и грех: дикие ляпы ведущих новостей7
После «Евровидения»: что стало с победителями6
Видео
04:19
Дженнифер Лопес выпустила новый клип
Концерты
04:48
10 звезд, которые выросли в нищете
Кино
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение