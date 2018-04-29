Школьник умер на турнире по самбо в Ростовской области

Трагедия произошла в селе Самарское Ростовской области. На турнире по самбо во время разминки девятилетний мальчик потерял сознание и умер, сообщает life.ru.

По данным Следственного управления СК РФ по региону, школьники приехали на соревнования, посвященные Дню борьбы, в местный дом культуры. Дети начали разминаться, как вдруг во время бега один из ребят потерял сознание. Родители и тренер ребенка вызвали скорую помощь, однако прибывшие на место врачи констатировали его смерть. По словам врачей, «мальчик умер практически сразу, остановилось сердце».

Как стало известно местным СМИ, у школьника были проблемы с сердцем. Он не занимался спортом некоторое время, однако позже врачи разрешили ему возобновить тренировки.