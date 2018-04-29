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В Ростовской области на мастер-классе по самбо умер ребенок
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В Ростовской области на мастер-классе по самбо умер ребенок 

161.ru 44 минуты назад
Фото: 161.ru
Сегодня, 29 апреля, в селе Самарском Азовского района в местном Доме культуры скончался школьник. Женя (имя изменено. — Прим. ред.) вместе с родителем и своим тренером по самбо приехал на мастер-класс по этому виду спорта.
— В Ростовской области открыт Год детского спорта. Поэтому в селе часто проходят спортивные мероприятия. В это воскресенье в местном ДК взрослые должны были показывать детям боевые приемы в рамках мастер-класса. На мероприятие прибыл и президент Федерации самбо в Ростовской области Апет Варданян, — рассказал источник в правоохранительных органах региона.
Посмотреть мастер-класс в Самарском приехали жители других районов области. В их числе оказался и девятилетний Женя.
За полчаса до начала мероприятия школьник почувствовал себя плохо и упал в обморок. На место сразу же вызвали скорую помощь, а следом — и реанимацию. Как сообщил источник издания, мальчика привезли в больницу, которая находится недалеко от Дома культуры. Но спасти ребенка не удалось.
В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области подтвердили факт гибели ребенка в Самарском. Сейчас силовики выяснят все обстоятельства случившегося.
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