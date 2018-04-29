Подсказка костромичам: нужна ли справка для бассейна?

Некоторые костромичи любят посещать бассейны. Кто-то просто любит плавать, кто-то делает это для поддержания здоровья. Но часто преградой становится справка, которую учреждение требует предоставить перед посещением. Для кого эта процедура обязательна, а для кого нет, разобрались сотрудники компании «АльфаСтрахование»

Согласно требованиям СанПиН, взрослым справка для бассейна не нужна. Обязательной она становится лишь при возникновении неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации в городе.

Для детей до 12 лет и пенсионеров старше 70 лет справка обязательна. Она включает допуск врача, результаты анализов на энтеробиоз и яйцеглист.

Некоторые бассейны спрашивают справки по старой памяти и на всякий случай. Другие же зарабатывают на этом, предлагая человеку пройти платный осмотр в соседней с бассейном комнате.

Важно знать, что за незаконное требование справки предусмотрена административная ответственность с наложением штрафа. Вы можете написать заявление в Роспотребнадзор или обратиться в суд для взыскания компенсации за моральный ущерб.

Еще один важный момент — справка нужна там, где купаются дети. В общих бассейнах справку могут попросить на законных основаниях.

Ребенку или взрослому ее может выписать терапевт по месту жительства или другой врач на основании анализов. Бесплатной справка будет только если есть назначение лечащего врача.

Флюрографическое обследование, на которое иногда направляют пациентов, к справке для бассейна не имеет никакого отношения. Справка должна содержать печать выдавшего ее учреждения, именную печать врача и его подпись. Для взрослых срок действия справки не будет превышать полгода, как и для детей, но родителям не стоит забывать, что анализ на яйца гельминтов детям придется пересдавать каждые три месяца. Справку могут не выдать, если есть инфекции, заболевания глаз, лор-органов или кожи. Кроме того, беременным женщинам перед посещением бассейна стоит посоветоваться с гинекологом, а родителям грудных детей — с врачом-педиатром, — рассказала директор по региональному управлению ООО «АльфаСтрахование-ОМС» Светлана БАБАРЫКИНА.