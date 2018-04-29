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Не пускайте детей в соцсети
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Не пускайте детей в соцсети 

Вечерняя Москва 26 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Депутатская инициатива ограничить время пребывания в соцсетях кажется мне вполне разумной. Можно, конечно, долго рыдать на тему свободы выбора и, мол, пусть каждый решает сам, но давайте обратимся к реалиям.
А они таковы, что ограничивать законодательно нужно не только пребывание в соцсетях, но и в целом в интернете. Во всяком случае для подростков, как, в частности, и предлагает депутат.
Моему среднему сыну 12, старшему — 15. И они оба с утра до вечера торчат в интернете. В частности — в соцсетях. И у обоих есть проблема — не с кем выйти на улицу: погонять в футбол или просто погулять. Все стали домоседами и общаются, главным образом, виртуально. Бледные, в очках, с хроническими заболеваниями к своим юным годам, дети продавливают диваны… Проблема еще и в том, что соцсети ребенка не развивают, ибо общение в них носит горизонтальный характер. Ты общаешься с такими же домоседами, чей умственный багаж мало отличается от твоего. Между тем, например, чтение книг — это общение виртуальное. Автор книги все же умнее подростка. Общаясь с ним, молодой человек умственно развивается. А чирикая ни о чем и обмениваясь примитивными эмоциями со сверстниками, подросток, во-первых, не социализируется — ибо соцсети возможности полноценного общения не предоставляют, а во-вторых, тупеет. Про здоровье, в том числе душевное, и говорить нечего. Щуря глаза и тыкая пальцем много часов в экранчик смартфона, здоровее точно не станешь.
Ограничить время пребывания в соцсетях взрослых людей это, конечно, Средневековье. Тогда уж надо и фастфуд законодательно запретить, и алкоголь, и сладкое. Но вот ограничивать пребывание в соцсетях и, вообще, в интернете детей можно и нужно. Ведь не продают же им сигареты. И спиртное не продают. Почему? А потому что дети еще не очень соображают, что делают. Они не до конца осознают собственные поступки и не могут оценивать их последствия. Так что давайте за них будем решать мы, взрослые.
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