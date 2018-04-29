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Уникальные тройняшки: удивительных детей показали прессе
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Уникальные тройняшки: удивительных детей показали прессе 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Рождение этих одинаковых тройняшек — редчайшее явление. Такое происходит в одном случае из двухсот миллионов. Малышки появились на свет почти три года назад в одной из московских клиник. Врачам пришлось побороться за их спасение
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