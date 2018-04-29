Уникальные тройняшки: удивительных детей показали прессе

Рождение этих одинаковых тройняшек — редчайшее явление. Такое происходит в одном случае из двухсот миллионов. Малышки появились на свет почти три года назад в одной из московских клиник. Врачам пришлось побороться за их спасение