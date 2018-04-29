Ещё
Божественная литургия для детей прошла в Ногинске
Далее:
Читайте также:
Ещё

Божественная литургия для детей прошла в Ногинске 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
В Богоявленском соборе города Ногинска состоялась Божественная литургия для детей, которую возглавил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.
Богослужебные песнопения исполнил Сводный детский хор Московской епархии. В нем участвуют 350 детей из  10-ти  муниципальных образований Подмосковья. Руководили хором священник Сергий Голев и Вероника Ермолаева. Все иподиаконские и алтарные послушания исполняли ребята из разных благочиний Московской епархии.
Когда началось возрождение церковной жизни, то и началось возрождение воспитания детей в вере. В епархии стали организовываться воскресные школы. А в воскресных школах — детские хоры. Эти хоры участвуют в праздничных службах
— Константин, епископ Зарайский, викарий Московской епархии.
Таким образом, возникла идея сплотить силы в масштабах области, и был организован объединенный детский хор. Литургия для детей под началом митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия прошла уже в третий раз.
360tv.ru: последние новости
СК ведет проверку по факту гибели девочки во время урагана в Москве Волонтеры нашли 24 пропавших ребенка в Краснодаре Ребенок едва не потерял ухо в красноярском ПНИ. Как это объяснили в интернате и администрации края
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В каких ресторанах ужинают звезды
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы57
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
Смех и грех: дикие ляпы ведущих новостей7
После «Евровидения»: что стало с победителями6
Видео
04:19
Дженнифер Лопес выпустила новый клип
Концерты
04:48
10 звезд, которые выросли в нищете
Кино
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение