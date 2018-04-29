Божественная литургия для детей прошла в Ногинске

В Богоявленском соборе города Ногинска состоялась Божественная литургия для детей, которую возглавил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

Богослужебные песнопения исполнил Сводный детский хор Московской епархии. В нем участвуют 350 детей из 10-ти муниципальных образований Подмосковья. Руководили хором священник Сергий Голев и Вероника Ермолаева. Все иподиаконские и алтарные послушания исполняли ребята из разных благочиний Московской епархии.

Когда началось возрождение церковной жизни, то и началось возрождение воспитания детей в вере. В епархии стали организовываться воскресные школы. А в воскресных школах — детские хоры. Эти хоры участвуют в праздничных службах

— Константин, епископ Зарайский, викарий Московской епархии.

Таким образом, возникла идея сплотить силы в масштабах области, и был организован объединенный детский хор. Литургия для детей под началом митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия прошла уже в третий раз.