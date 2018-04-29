Центр семейной вакцинопрофилактики и иммунизации открылся в Подмосковье

В подмосковных Мытищах открылся региональный центр семейной вакцинопрофилактики и иммунизации, в его задачи входит проведение вакцинации, а также внедрение новых методов иммунопрофилактики в медицинских организациях Подмосковья, сообщает РИАМО

"Центр семейной вакцинопрофилактики и иммунизации начал работать на базе Московского областного консультативно-диагностического центра для детей в городе Мытищи. Сотрудники центра будут осуществлять контроль над проведением вакцинопрофилактики в Подмосковье", — сказал министр здравоохранения региона Дмитрий Марков

Приоритетными направлениями работы центра являются проведение вакцинации, внедрение новых методов иммунопрофилактики в медицинских организациях Московской области. Кроме того, в центре планируют разрабатывать индивидуальные календари вакцинации, а также консультировать врачей, детей и их родителей по вопросам вакцинопрофилактики.

"Вакцинация является наиболее безопасным и эффективным методом современной профилактической медицины, поэтому основная задача центра — предоставление возможности всем детям Московской области осуществить право на защиту от болезней. Особое внимание в своей работе центр будет уделять вакцинации детей с тяжелыми и орфанными заболеваниями. Ближайшая перспектива — разработка и внедрение регионального календаря вакцинаций в рамках расширения национального календаря", — добавил Марков.

По словам министра, все мероприятия в центре будут оказываться бесплатно, по полису ОМС.

Он пояснил, что сотрудники центра также займутся разработкой обучающих программ по вопросам иммунопрофилактики, обучением врачей и среднего медицинского персонала, организацией и проведением лекций, обучающих семинаров и конференций в Московской области.

"Это очень важное направление работы, ведь быть вакцинированным сегодня — это условие здорового образа жизни человека наряду с правильным питанием и физической активностью", — подытожил Марков.