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Центр семейной вакцинопрофилактики и иммунизации открылся в Подмосковье
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Центр семейной вакцинопрофилактики и иммунизации открылся в Подмосковье 

Газета.Ru 1 час назад
В подмосковных Мытищах открылся региональный центр семейной вакцинопрофилактики и иммунизации, в его задачи входит проведение вакцинации, а также внедрение новых методов иммунопрофилактики в медицинских организациях Подмосковья, сообщает РИАМО.
"Центр семейной вакцинопрофилактики и иммунизации начал работать на базе Московского областного консультативно-диагностического центра для детей в городе Мытищи. Сотрудники центра будут осуществлять контроль над проведением вакцинопрофилактики в Подмосковье", — сказал министр здравоохранения региона Дмитрий Марков.
Приоритетными направлениями работы центра являются проведение вакцинации, внедрение новых методов иммунопрофилактики в медицинских организациях Московской области. Кроме того, в центре планируют разрабатывать индивидуальные календари вакцинации, а также консультировать врачей, детей и их родителей по вопросам вакцинопрофилактики.
"Вакцинация является наиболее безопасным и эффективным методом современной профилактической медицины, поэтому основная задача центра — предоставление возможности всем детям Московской области осуществить право на защиту от болезней. Особое внимание в своей работе центр будет уделять вакцинации детей с тяжелыми и орфанными заболеваниями. Ближайшая перспектива — разработка и внедрение регионального календаря вакцинаций в рамках расширения национального календаря", — добавил Марков.
По словам министра, все мероприятия в центре будут оказываться бесплатно, по полису ОМС.
Он пояснил, что сотрудники центра также займутся разработкой обучающих программ по вопросам иммунопрофилактики, обучением врачей и среднего медицинского персонала, организацией и проведением лекций, обучающих семинаров и конференций в Московской области.
"Это очень важное направление работы, ведь быть вакцинированным сегодня — это условие здорового образа жизни человека наряду с правильным питанием и физической активностью", — подытожил Марков.
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