После патриотического соревнования дети слегли с простудой

На Урале разразился крупный скандал после проведения репетиции «Дня Победы». Дети прошлись по снегу в летней одежде и слегли с простудными заболеваниями, передаёт «360».

В Екатеринбурге прошёл Третий Всероссийский конкурс «Сыны и Дочери Отечества», в ходе которого молодёжь прошла репетицию парада Победы.

Дети вышли маршировать в лёгкой одежде, однако погода преподнесла сюрприз в качестве похолодания и обильного снега. Организаторы встали перед дилеммой, стоит ли начинать парад.

Однако родители и школьные руководители потребовали не переносить мероприятие, и детям пришлось простоять длительное время без верхней одежды. Часть учеников заболела.

Организаторы праздника отреклись от всех обвинений. Они напомнили, что предлагали перенести мероприятие ради здоровья подрастающего поколения, однако получили отказ от законных представителей несовершеннолетних.