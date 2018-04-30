Ещё
На реке в Уфе перевернулась резиновая лодка: пострадал двухлетний ребенок
Далее:
Читайте также:
Ещё

На реке в Уфе перевернулась резиновая лодка: пострадал двухлетний ребенок 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
29 апреля в Демском районе города семейный отдых на природе едва не закончился трагедией. Молодые люди с ребенком решили сплавляться по реке Деме. Трое взрослых уселись в двухместную резиновую лодку и взяли с собой двухлетнего малыша. Неожиданно лодка перевернулась, и все ее пассажиры оказались в ледяной воде. На помощь пострадавшим пришел местный житель Игорь Петров. Он помог людям выбраться из воды и вызвал скорую помощь.
— К счастью, обошлось без жертв. Двое взрослых и ребенок были госпитализированы с признаками переохлаждения. Сейчас их состояние оценивают как удовлетворительное, — рассказали в городской мэрии.
В администрации также предупредили уфимцев, быть особо осторожными в местах отдыха и не пренебрегать правилами безопасности.
ufa1.ru: последние новости
Один из детских садов Уфы признали небезопасным В Башкирии многодетную мать, выгнавшую сына на мороз, ограничили в правах на детей Закрыли эвакуационные выходы: родители детсадовцев в Башкирии пожаловались на самоуправство воспитателей
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы60
В каких ресторанах ужинают звезды
После «Евровидения»: что стало с победителями8
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
Смех и грех: дикие ляпы ведущих новостей7
Видео
04:19
Дженнифер Лопес выпустила новый клип
Концерты
04:48
10 звезд, которые выросли в нищете
Кино
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение