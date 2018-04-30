На реке в Уфе перевернулась резиновая лодка: пострадал двухлетний ребенок

29 апреля в Демском районе города семейный отдых на природе едва не закончился трагедией. Молодые люди с ребенком решили сплавляться по реке Деме. Трое взрослых уселись в двухместную резиновую лодку и взяли с собой двухлетнего малыша. Неожиданно лодка перевернулась, и все ее пассажиры оказались в ледяной воде. На помощь пострадавшим пришел местный житель Игорь Петров . Он помог людям выбраться из воды и вызвал скорую помощь.

— К счастью, обошлось без жертв. Двое взрослых и ребенок были госпитализированы с признаками переохлаждения. Сейчас их состояние оценивают как удовлетворительное, — рассказали в городской мэрии.

В администрации также предупредили уфимцев, быть особо осторожными в местах отдыха и не пренебрегать правилами безопасности.