Профилактика и ранняя диагностика: больницы приглашают на лекции и бесплатные обследования в мае

Бесплатные обследования, консультации специалистов и лекции о здоровье пройдут в больницах в мае.

Так, людей старше 60 лет ждет бесплатный прием уролога, кардиолога, эндокринолога, невролога, гастроэнтеролога, гинеколога. При необходимости специалисты направят на диагностику и анализы, а после получения результатов пациенты смогут вновь проконсультироваться с врачом. 3 мая пожилым людям стоит посетить госпиталь для ветеранов войн № 3. Здесь пройдут лекции о профилактике и лечении инсульта и бесплатные консультации невролога.

Женщин московские клиники приглашают на бесплатный прием гинеколога. Врачи ответят на вопросы пациенток и расскажут о том, как сохранить репродуктивное здоровье. Представительниц старшего поколения, проживающих в ЗАО, 14 мая ждут на консультации в городской клинической больнице № 17. Это часть проекта «Московское долголетие».

Отдельная программа подготовлена для беременных. Сотрудники роддомов покажут посетителям приемные отделения, родильные залы, палаты для мам и детей. В роддоме № 8 прочтут лекции о правильном дыхании во время родов (10 мая) и о важности грудного вскармливания (14 мая). В женской консультации № 1 пойдет речь об эмоциональном состоянии женщин при беременности (10 мая), а в женской консультации № 3 объяснят, как организовать первые дни малыша дома (25 мая).

Родители могут проверить здоровье ребенка: детские клиники предлагают пройти консультации отоларинголога, офтальмолога, хирурга. 15 мая в детской клинической больнице № 13 научат, как ездить с ребенком в отпуск: что положить в аптечку, как оказать первую помощь и куда обратиться, если он заболел. В Центре психического здоровья детей и подростков имени Г. Е. Сухаревой 23 мая специалисты расскажут, как психологически подготовить ребенка к медицинским процедурам.

30 мая в городской клинической больнице № 4 можно будет обменять сигареты на конфеты. А в Московском научно-практическом центре наркологии 31 мая состоится акция «Время бросить курить». Здесь можно будет пройти диагностику и узнать, насколько сильно вредная привычка влияет на здоровье. Все желающие также получат консультации специалистов наркологической службы. Акции приурочены к Всемирному дню без табака, который отмечается ежегодно 31 мая.

Полная программа дней открытых дверей