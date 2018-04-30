Столичные больницы в мае приглашают горожан на бесплатные лекции и обследования

Москвичи могут получить консультации специалистов и узнать больше о своем здоровье.

В мае 2018 года жители столицы смогут бесплатно проконсультироваться и пройти обследование в больницах Москвы, а также прослушать лекции, которые помогут узнать больше о своем здоровье.

Женщины смогут бесплатно посетить гинеколога. Специалисты ответят на все интересующие пациенток вопросы и расскажут о том, как сохранить репродуктивное здоровье. Кроме того, 14 мая представительниц старшего поколения, которые проживают на территории ЗАО, ждут в городской клинической больнице № 17 на консультации. Это часть проекта «Московское долголетие».

Специальную программу подготовили и для беременных. Посетители роддомов смогут увидеть приемные отделения, родильные залы, палаты для мам и детей. В роддоме № 8 10 мая можно прослушать лекции правильном дыхании во время родов. А 14 мая — о важности грудного вскармливания. Об эмоциональном состоянии женщин при беременности 10 мая расскажут в женской консультации № 1. 25 мая в женской консультации № 3 объяснят, как организовать первые дни малыша дома.

Кроме того, интересная акция ждет москвичей в городской клинической больнице № 4. Там, 30 мая, можно будет обменять сигареты на конфеты.

31 мая в Московском научно-практическом центре наркологии пройдет акция «Время бросить курить». Здесь можно будет пройти диагностику и узнать, насколько сильно вредная привычка влияет на здоровье. Вдобавок, все желающие также получат консультации специалистов наркологической службы. Акции приурочены к Всемирному дню без табака, который отмечается ежегодно 31 мая.

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