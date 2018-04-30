Бесплатно обследоваться можно будет в столичных больницах в мае

Лекции о здоровье, бесплатные обследования и консультации специалистов ждут москвичей в медицинских учреждениях в мае, сообщает портал мэра и правительства Москвы

Горожане старше 60 лет смогут бесплатно посетить уролога, кардиолога, эндокринолога, невролога, гастроэнтеролога, гинеколога. При необходимости медики направят пациентов на анализы, а после получения результатов пациенты смогут вновь посоветоваться с врачом.

3 мая в госпитале для ветеранов войн № 3 почитают лекции о профилактике и лечении инсульта. Кроме того, там можно будет бесплатно проконсультироваться с неврологом.

Женщин столичные клиники приглашают на бесплатный прием гинеколога, где врачи ответят на вопросы пациенток. Представительниц старшего поколения в ЗАО 14 мая ожидают на консультации в городской клинической больнице № 17 в рамках проекта «Московское долголетие».

Отдельную программу организовали для беременных. В роддоме № 8 прочтут лекции о правильном дыхании во время родов (10 мая) и о важности грудного вскармливания (14 мая). В женской консультации № 1 можно будет узнать об эмоциональном состоянии женщин при беременности (10 мая), а в женской консультации № 3 — о первых днях малыша дома (25 мая).

В детских клиниках будут доступны консультации отоларинголога, офтальмолога, хирурга. 15 мая в детской клинической больнице № 13 научат ездить с ребенком в отпуск. В Центре психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой 23 мая родители получат информацию о том, как психологически подготовить ребенка к медицинским процедурам.

30 мая в городской клинической больнице № 4 можно будет обменять сигареты на конфеты. А в Московском научно-практическом центре наркологии 31 мая состоится акция «Время бросить курить». Мероприятия приурочены к Всемирному дню без табака, который отмечается каждый год 31 мая.