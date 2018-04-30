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Бесплатно обследоваться можно будет в столичных больницах в мае
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Бесплатно обследоваться можно будет в столичных больницах в мае 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Лекции о здоровье, бесплатные обследования и консультации специалистов ждут москвичей в медицинских учреждениях в мае, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Горожане старше 60 лет смогут бесплатно посетить уролога, кардиолога, эндокринолога, невролога, гастроэнтеролога, гинеколога. При необходимости медики направят пациентов на анализы, а после получения результатов пациенты смогут вновь посоветоваться с врачом.
3 мая в госпитале для ветеранов войн № 3 почитают лекции о профилактике и лечении инсульта. Кроме того, там можно будет бесплатно проконсультироваться с неврологом.
Женщин столичные клиники приглашают на бесплатный прием гинеколога, где врачи ответят на вопросы пациенток. Представительниц старшего поколения в ЗАО 14 мая ожидают на консультации в городской клинической больнице № 17 в рамках проекта «Московское долголетие».
Отдельную программу организовали для беременных. В роддоме № 8 прочтут лекции о правильном дыхании во время родов (10 мая) и о важности грудного вскармливания (14 мая). В женской консультации № 1 можно будет узнать об эмоциональном состоянии женщин при беременности (10 мая), а в женской консультации № 3 — о первых днях малыша дома (25 мая).
В детских клиниках будут доступны консультации отоларинголога, офтальмолога, хирурга. 15 мая в детской клинической больнице № 13 научат ездить с ребенком в отпуск. В Центре психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой 23 мая родители получат информацию о том, как психологически подготовить ребенка к медицинским процедурам.
30 мая в городской клинической больнице № 4 можно будет обменять сигареты на конфеты. А в Московском научно-практическом центре наркологии 31 мая состоится акция «Время бросить курить». Мероприятия приурочены к Всемирному дню без табака, который отмечается каждый год 31 мая.
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