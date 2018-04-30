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7 «розовых флагов», которые сигнализируют об эмоциональном расстройстве ребенка
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7 «розовых флагов», которые сигнализируют об эмоциональном расстройстве ребенка 

Ezhikezhik.ru 1 час назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Издание Parents.com  опубликовало
7 признаков поведенческого или эмоционального расстройства ребенка, которые не нужно воспринимать как индикатор психической нестабильности, но можно рассматривать как повод внимательнее присмотреться к эмоциональному состоянию ребенка. Именно поэтому специалисты называют из «розовыми», а не «красными» флагами.
Нарушение сна  В норме дети должны спать около 10 часов в сутки. Отклонение в ту или иную сторону может свидетельствовать о проблемах. Например, дети с депрессией иногда бывают очень сонными. А дети с СДВГ наоборот спят очень мало и просыпаются по несколько раз за ночь.
Проблемы с ЖКТ  Частые боли в желудке, которые не могут быть объяснены запорами или пищевой непереносимостью, могут иметь психологические корни. Исследования давно связали хронические проблемы ЖКТ у детей с беспокойством и депрессией.
Навязчивые мысли и страхи
Иногда детские страхи становятся такими сильными, что мешают ребенку в повседневной жизни. Навязчивые идеи могут быть связаны с микробами или безопасностью. Например, ребенок, страдающий ОКР, может мыть руки по много раз в день. Кэрол Вейцман, доктор медицинских наук, профессор педиатрии Йельского университета, поясняет: «Обычный ребенок может бояться пчел, но при этом он все равно будет выходить на улицу и играть с друзьями. Однако если страх пчел заставляет ребенка сидеть дома, а вся семья меняет свои планы, чтобы организовать его день, исходя из его страхов, это большая проблема».
Неспособность веселиться
Дети с депрессией не способны радоваться даже тому, что раньше им нравилось. Большинство детей в депрессии не способные реагировать даже на приятные раздражители.. Постоянное чувство вины
Ребенок, склонный к депрессии, может чувствовать себя ужасно даже из-за малейших нарушений запретов.
Взрывной гнев
Ежедневные истерики с криками и деструктивным поведением могут быть признаками депрессии, СДВГ и деструктивного расстройства дисрегуляции настроения.
Темные мысли
В исследованиях Джоан Луби, доктора медицины, директора программы раннего эмоционального развития в Школе медицины Вашингтонского университета в Сент-Луисе, занимающейся депрессией у дошкольников, обнаружилось, что многие из дети поднимали болезненные темы во время воображаемой игры. Некоторые из них занимались самоповреждением. Например, в возрасте 6 лет сын Энджи Дюрей Уилл, буквально избил себя из-за сложного домашнего задания. «Он назвал себя глупым идиотом, а затем он ударился головой по столу», — вспоминает Энджи. Позже у мальчика диагностировали депрессию.
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