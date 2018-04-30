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Бесплатные обследования и консультации пройдут в больницах Москвы в мае
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Бесплатные обследования и консультации пройдут в больницах Москвы в мае 

РИАМО 57 минут назад
Фото: РИАМО
В столичных больницах в мае пройдут бесплатные обследования, консультации специалистов и лекции о здоровье, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Москвичи могут получить консультации специалистов, сдать анализы и узнать больше о своем здоровье. Так, людей старше 60 лет ждет бесплатный прием уролога, кардиолога, эндокринолога, невролога, гастроэнтеролога, гинеколога. При необходимости специалисты направят на диагностику и анализы, а после получения результатов пациенты смогут вновь проконсультироваться с врачом», — говорится в сообщении.
Третьего мая пожилым людям стоит посетить госпиталь для ветеранов войн №3. Здесь пройдут лекции о профилактике и лечении инсульта и бесплатные консультации невролога.
Женщин клиники приглашают на бесплатный прием гинеколога. Врачи ответят на вопросы пациенток и расскажут о том, как сохранить репродуктивное здоровье. Представительниц старшего поколения, проживающих в ЗАО, 14 мая ждут на консультации в городской клинической больнице №17. Это часть проекта «Московское долголетие».
Отдельная программа подготовлена для беременных. Сотрудники роддомов покажут посетителям приемные отделения, родильные залы, палаты для мам и детей. В роддоме №8 прочтут лекции о правильном дыхании во время родов (10 мая) и о важности грудного вскармливания (14 мая).
В женской консультации №1 пойдет речь об эмоциональном состоянии женщин при беременности (10 мая), а в женской консультации №3 объяснят, как организовать первые дни малыша дома (25 мая).
Родители могут проверить здоровье ребенка: детские клиники предлагают пройти консультации отоларинголога, офтальмолога, хирурга. 15 мая в детской клинической больнице №13 научат, как ездить с ребенком в отпуск: что положить в аптечку, как оказать первую помощь и куда обратиться, если он заболел.
В Центре психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой 23 мая специалисты расскажут, как психологически подготовить ребенка к медицинским процедурам.
30 мая в ГКБ №4 можно будет обменять сигареты на конфеты. А в Московском научно-практическом центре наркологии 31 мая состоится акция «Время бросить курить». Здесь можно будет пройти диагностику и узнать, насколько сильно вредная привычка влияет на здоровье. Все желающие также получат консультации специалистов наркологической службы. Акции приурочены к Всемирному дню без табака, который отмечается 31 мая.
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