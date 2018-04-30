Сумоисты довели младенцев до слез

В токийском храме Сэнсо-дзи прошел ежегодный фестиваль «Наки Сумо», во время которого борцы сумо доводят младенцев до слез. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Сумоистам, стоящим на помосте в традиционной одежде, дали в руки детей возрастом до года. По команде борцы принялись издавать странные звуки и корчить рожи, а жрец, исполняющий роль судьи, начал повторять: «Плачь! Плачь! Плачь!» Победителем стал ребенок, который заплакал быстрее и громче других.

В основе фестиваля, который появился около четырех веков назад, лежит японское поверье, что плач младенца отпугивает злых духов, а ребенок, который много плачет, вырастает здоровым и удачливым. За участие детей в «Наки Сумо» родители платят до 10 тысяч йен (около шести тысяч рублей).