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В Петербурге в ДТП с самосвалом пострадали две женщины и младенец
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В Петербурге в ДТП с самосвалом пострадали две женщины и младенец 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Две женщины и младенец получили травмы в результате аварии, которая произошла сегодня утром на перекрестке Кубинской и Краснопутиловской улиц.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, дорогу не поделили самосвал Iveco и LADA Largus. По предварительной информации, тяжеловоз столкнулся с легковушкой, за рулем которой находилась 29-летняя женщина. В результате случившегося, травмы получили водитель LADA и пассажиры — 57-летняя женщина и маленький мальчик.
Обстоятельства случившегося уточняются.
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