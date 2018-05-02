В Петербурге в ДТП с самосвалом пострадали две женщины и младенец

Две женщины и младенец получили травмы в результате аварии, которая произошла сегодня утром на перекрестке Кубинской и Краснопутиловской улиц. Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, дорогу не поделили самосвал Iveco и LADA Largus. По предварительной информации, тяжеловоз столкнулся с легковушкой, за рулем которой находилась 29-летняя женщина. В результате случившегося, травмы получили водитель LADA и пассажиры — 57-летняя женщина и маленький мальчик. Обстоятельства случившегося уточняются.