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Волгоград присоединится к международной акции «Читаем детям о войне»
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Волгоград присоединится к международной акции «Читаем детям о войне» 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Все чаще к традиционному, взрослому плану, добавляются акции, направленные на воспитание патриотизма и уважения к великому подвигу предков среди детей и молодежи.
Одна из таких акций является международной и проводится уже девять лет. Инициатор акции «Читаем детям о войне» — Самарская областная детская библиотека. За это время ее участниками стали более 2,4 млн детей и подростков.
В 2018 году Волгоградская область в очередной раз присоединится к акции и проведет в библиотеках и школах патриотический флешмоб под названием «Великая Победа».
В пятницу 4 мая на различных площадках Волгограда — в Волгоградской областной детской библиотеке, в школах, гимназиях, лицеях и детских садах — прозвучат произведения о войне.
С 9-00 утра до 16-00 вечера на площадках-участниках флешмоба пройдут выставки литературы и прозвучат художественные произведения о Великой Отечественной войне: «Четвертая высота» (Е. Ильина), «Изгнание фашистов» (С. Алексеев), «Горькая соль войны» (С. Синякин), «У классной доски» (Л. Кассиль), «Девочка из города» (Л. Воронкова), «Шестой — неполный» (А. Митяев), «Вот как это было» (Ю. Герман), «Андрейка» (В. Осеева), стихи К. Симонова, А. Твардовского, А. Кардашовой и другие.
Стоит отметить, что международная акция «Читаем детям о войне» является крупномасштабным мероприятием по поддержке детского чтения. В 2017 году в мероприятиях акции участвовали 677147 читателей из 7142 учреждений.
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