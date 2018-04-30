Жительница Ярославской области приговорена к пожизненному заключению в Багдаде

Суд Багдада приговорил жительницу Ярославской области Марину Коновалову и еще 18 россиянок к пожизненному заключению. Об этом сообщила чеченская правозащитница Хеда Саратова.

— Сегодня в Багдадском суде были судебные слушания, — написала Хеда Саратова на своей странице в «Фейсбуке». — 19 россиянок приговорили к пожизненному сроку. Все женщины с детьми маленькими. Эти женщины, по моему мнению, как одна стали жертвами собственных мужей и вербовщиков. Как жесток этот мир!