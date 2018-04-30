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Евгений Малкин поделился мыслями о тренировках маленьких хоккеистов
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Евгений Малкин поделился мыслями о тренировках маленьких хоккеистов 

Чемпионат.com 2 часа назад
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в своём «инстаграме» поделился соображениями по поводу воспитания юных хоккеистов. «Пока есть немного времени, поделюсь второй частью своих философских мыслей о детских тренировках. Многие спрашивали, что делать с тренировками летом, оно уже скоро — нужно избегать крайностей. Часто ребенка либо загоняют родители, либо лето простаивает. Хороший вариант — это регулярные подкатки несколько раз в неделю в свободном режиме. Сейчас большой выбор мест, где можно потренироваться… Пусть ребёнок в относительно свободном режиме совершенствует навыки. Иногда летние занятия, что называется, со свободной головой, дают ребенку больше, чем самые жестокие тренировки. Ну и летом не мешает поработать над физикой. Как я уже говорил, молодым ребятам — всевозможные игровые виды спорта и работа с собственным весом, а лет с 13 с гантелями в зале, но не перегружаясь. Пара часовых тренировок в неделю — то, что нужно для начала», — написал форвард в своём «инстаграме».
Посмотреть фото также можно в «инстаграме» хоккеиста.
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