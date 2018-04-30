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Летний лагерь «Гусенок»
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Летний лагерь «Гусенок» 

Ezhikezhik.ru 2 часа назад
Фото: Ezhikezhik.ru
В этом лагере дети находятся с понедельника по пятницу, а на выходные приезжают домой. Такая схема удобна работающим родителям: в будни ребенок за городом, а субботу и воскресенье можно провести вместе. Лагерь ориентирован на ребят дошкольного и младшего школьного возраста, и им есть чем заняться. На достаточно большой территории много зелени, есть сад, огород, детская, футбольная площадка и даже специальное место для разведения костра. Дети играют в подвижные игры, проводят много времени на свежем воздухе, занимаются в архитектурно-художественной мастерской, учат английский язык.
Педагоги «Гусенка» работают вместе весь год, а не только в летний период, поэтому хорошо знакомы с особенностями детей от двух до 12 лет. Если у ребенка есть аллергия на какие-то продукты, то достаточно предупредить об этом — повара могут предложить отдельное меню. Ежедневно вожатые выкладывают в соцсеть отчёт о том, как ребята провели день, чтобы каждый родитель мог посмотреть, чем занимались их дети. Стоимость одной смены — от 17 500 до 27 000руб. за одну смену (смена — 5 дней, с понедельника по пятницу), возможно и дневное пребывание.
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