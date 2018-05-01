Селюк: приобрели мячи для академии «Ротора», но подарок задержали на таможне 

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк сообщил, что вместе с ивуарийским полузащитником «Манчестер Сити» Яя Туре подарил мячи академии «Ротора». Доставить подарок в Волгоград пока не получилось из-за задержки на таможне. «Вместе с Яя Туре решили подарить мячи академии „Ротора“. Приобрели 100 мячей и отправили в Россию из Австрии. Чувствую, детям их не увидеть, подарок задержали на таможне. Вопрос: таможенники отдадут мячи детям или сами будут играть в футбол по воскресеньям?» — написал Селюк в своём «твиттере».
Напомним, Селюк является агентом Яя Туре.